BR-251: grave acidente envolvendo dois carros deixa 6 mortos e 3 feridos

Um trágico acidente envolvendo dois veículos resultou na perda de seis vidas e deixou outras três pessoas feridas em Unaí, na região Noroeste de Minas Gerais, neste domingo (31). O incidente ocorreu no km 945 da BR-251, em direção a Brasília.

Foto: Reprodução Internet/Ascom CBMMG

De acordo com informações dos Bombeiros, as condições climáticas estavam desfavoráveis, com chuvas intensas no momento do acidente. O veículo Jeep Renegade, supostamente tentando realizar uma ultrapassagem, perdeu o controle e colidiu frontalmente com um Gol que trafegava no sentido oposto.

Os socorristas relatam que o Gol transportava quatro ocupantes, todos do sexo masculino e infelizmente falecidos no local. Segundo relatos, o grupo retornava de um feriado. Dos cinco ocupantes do Renegade, dois vieram a óbito, enquanto os outros três foram levados ao Hospital Municipal de Unaí com ferimentos que incluíam escoriações e fraturas.

As autoridades locais, incluindo a Polícia Militar e a Polícia Civil, foram acionadas e compareceram ao local do acidente. Após os procedimentos periciais, a funerária responsável realizou o transporte dos corpos. O tráfego ficou interrompido em ambos os sentidos da rodovia durante a operação das equipes de resgate.

Da Redação com BHAZ