O jacaré 'fake': PM e Bombeiros são chamados para resgatar animal em Vespasiano, mas era uma decoração

Nesta segunda-feira, dia 1º de abril, a Polícia Militar Ambiental e o Corpo de Bombeiros foram chamados para resgatar um suposto jacaré encontrado dentro de um condomínio residencial em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: CBMMG/Divulgação

Os funcionários do condomínio, durante sua ronda habitual, avistaram o animal de aproximadamente 1 metro de comprimento no jardim e imediatamente entraram em contato com as autoridades.

No entanto, ao chegar ao local, os bombeiros perceberam que o que parecia ser um jacaré era na verdade um objeto de decoração de jardim extremamente realista. Este item inusitado foi produzido por um biólogo, que se dedica a criar réplicas de diversos animais como um hobby.

Após esclarecer o equívoco, a situação foi prontamente resolvida no local e a ocorrência foi encerrada.

Da Redação com O Tempo