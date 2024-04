Cliente é agredido após reclamar de pizza estragada em delivery de Minas: 'golpista'

Um cliente foi agredido em Contagem, na Grande BH, após reclamar da má qualidade de uma pizza que lhe foi entregue em sua casa, que estaria estragada. O caso aconteceu no último domingo (31/03).

As informações são do jornal O Tempo. A vítima relata que a família tem o costume de comprar pizza todos os domingos. “Acessamos o aplicativo e fizemos o pedido em um estabelecimento que não conhecíamos, pois recebemos a indicação do próprio app. Demorou uns 50 minutos para chegar, mas, até aí, tudo bem”.

Logo após receber o alimento, o denunciante e os familiares notaram que havia algo estranho na pizza. “Percebemos um gosto forte e enjoativo no queijo. Desconfiamos de que pudesse estar estragado. Todos optaram por não comer”, comenta.

O cliente entrou em contato com o estabelecimento, no entanto, não foi atendido. “Confesso que não tenho este costume de fazer reclamação, mas optei pois nenhum de nós nos alimentamos. Mandei uma foto para a pizzaria comprovando que não tínhamos comido e pedi o reembolso. Eles alegaram que não iriam devolver nada, pois, segundo eles, nós tínhamos comido”.

Diante do impasse com a pizzaria, o cliente entrou em contato com o aplicativo no qual a compra foi realizada. “Reportei tudo que aconteceu e logo recebi a mensagem de reembolso. Acabei não pedindo outra pizza e todos nós fomos dormir com fome”.

Terminada a resolução do impasse, o morador de Contagem foi descansar. O que ele não esperava era que funcionários da pizzaria fossem até o endereço dele. “Era por volta de 0h47 quando bateram forte no portão de casa. Meu enteado foi atender e eles pediram para me chamar. Assim que cheguei no portão, um deles foi bem grosseiro comigo e somente disse: ‘Vim buscar a pizza seu golpista’”.

O cliente não aceitou devolver o alimento, pois a situação já tinha sido resolvida com o aplicativo. “Assim que falei isso, ele aumentou o tom de voz e disse: ‘Busca a pizza ou vou estourar a sua cara’. Falei que ia chamar a polícia. Eram três rapazes. Um deles deu um empurrão no portão e acabou machucando minha mão e dedos. Ele ainda ameaçou entrar na minha casa. Absurdo demais”, disse.

O trio fugiu da casa do cliente somente após ver a pizza e notar que o alimento, de fato, aparentava estar estragado. “Eles perceberam que tinham excedido e até ficaram calados. Foi uma experiência traumática. Sequer consegui dormir”.

Uma ocorrência foi registrada na Polícia Militar pelos crimes de lesão corporal e ameaça. A vítima realizou exame de corpo delito nesta terça-feira (2). Procurada e questionada pelo O Tempo se irá apurar a denúncia, a Polícia Civil informou que é necessária a representação da vítima para o devido andamento da investigação.

