Homem mata mulher por recusa de levá-la para casa após sexo em Minas

Uma mulher de 37 anos foi encontrada morta, nua e com sinais de violência no povoado de Jenipapinho, na zona rural de Catuji, no Vale do Mucuri. O crime foi nessa segunda-feira (1º).

Foto: Polícia Militar / Divulgação

A Polícia Militar foi acionada para o local, encontrou o corpo da vítima, e realizou o isolamento da área. Após trabalhos na cena do crime, os militares realizaram diligências e conseguiram chegar até o autor do crime, de 20 anos. Inicialmente, o homem negou todos os fatos, mas confessou o crime após perceber que todos os indícios apontavam para ele.

O homem relatou que ele e a vítima mantiveram relação sexual e, após o ato, ele não quis levar a mulher em casa. Após a negativa, ele alega que a mulher lhe acertou com um pedaço de madeira. O autor relatou que, em seguida, pegou outro pedaço de madeira e começou agredir a vítima e a deixou caída no local onde foi encontrada morta. Testemunhas disseram que autor e vítima se relacionavam constantemente, apesar de o autor não assumir que eram "namorados".

O suspeito do crime foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Teófilo Otoni. A PM apreendeu o celular do homem e duas peças de roupas sujas de sangue.

Com O Tempo