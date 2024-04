MG-030: mais de 20 pessoas ficam feridas após colisão entre ônibus e carreta; veja vídeo

Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta resultou em pelo menos 21 feridos nesta terça-feira (2), na rodovia MG-030, próximo ao Vale dos Cristais, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Captura de tela 2024 04 03 062856

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus colidiu na traseira da carreta, gerando o acidente. Quatro equipes de resgate foram mobilizadas para prestar assistência às vítimas, e o helicóptero Arcanjo 4 também foi utilizado nas operações de salvamento.

Os 21 feridos eram passageiros do ônibus. Apesar da gravidade do impacto, não houve registro de vítimas em estado grave, segundo as autoridades. Dezenove feridos serão encaminhados para atendimento hospitalar preventivo. Veja o vídeo:

Além dos Bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar compareceram ao local para prestar assistência.

Da Redação Hoje em Dia