Helicóptero cai durante procedimento de pouso no interior de Minas

Um incidente ocorreu no Aeroporto Municipal Arnaud Marinho, em Pará de Minas, região Centro-Oeste de Minas, na manhã desta terça-feira (2), envolvendo um helicóptero. Felizmente, não houve relatos de feridos.

Foto: Thiago Verli/@parademinas/Reprodução

Segundo informações da prefeitura local, a aeronave, um modelo Esquilo AS350, experimentou uma perda de potência ao iniciar o procedimento de pouso, resultando em um impacto com o solo envolvendo a hélice.

O helicóptero está registrado como propriedade do Centro de Instrução de Aviação Civil (Efai), localizado em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Autoridades do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), foram notificadas e estão iniciando as investigações necessárias.

Equipes do Corpo de Bombeiros prontamente foram acionadas, enviando uma unidade de resgate para prestar assistência no local do incidente.