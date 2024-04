Ministério da Saúde aponta que casos de dengue em Minas estão em queda

O Ministério da Saúde informou nessa terça-feira (2) que Minas Gerais está entre as oito unidades da Federação com tendência de queda de casos de dengue. Até o momento, 11 estados decretaram situação de emergência em decorrência do aumento dos casos da doença, incluindo Minas.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

Ainda conforme a pasta, dos 465 municípios que decretaram situação de emergência, 212 são cidades mineiras. Segundo dados do Ministério da Saúde, Minas Gerais tem 851.128 casos prováveis da doença, com 154 mortes confirmadas e outros 558 óbitos em investigação.

A Secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, destacou, em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (2), que a população deve manter os cuidados contra a doença mesmo com a tendência de queda. “O que a gente pode dizer neste momento é que o pico passou. Agora a gente está no momento de queda, de descida, mas ainda com muita cautela para que a gente possa manter os cuidados. Nós ainda estamos em uma situação que exige uma atenção”, destacou ela.

Ao ser questionada se o Brasil está com tendência de queda de casos, Ethel Maciel adotou um tom de cautela e disse que ainda precisa de mais tempo para cravar a previsão de queda. “Vamos esperar mais uma semana para ter uma ideia melhor”, disse Ethel sobre a tendência de queda em todo o país.

O Ministério da Saúde informou na terça-feira (2) que o Brasil tem 991 mortes confirmadas por dengue, apenas em 2024. Ainda conforme os dados do Ministério da Saúde, o país tem 2.624.300 casos prováveis de dengue e outros 1.483 óbitos em investigação.

Com Rádio Itatiaia