Minas Santa 2024: Estado surpreende com meio milhão de turistas e se destaca como principal destino

O programa Minas Santa 2024 surpreendeu positivamente ao impulsionar o fluxo turístico em Minas Gerais durante a Semana Santa. Com cerca de meio milhão de visitantes, o estado viu um aumento de 20% em relação às previsões do Observatório do Turismo do Estado, demonstrando a eficácia e o apelo do programa. Com 660 eventos em mais de 600 cidades participantes, Minas Gerais consolidou-se como o principal destino turístico do país durante o feriado religioso, promovendo uma ampla gama de atividades culturais e religiosas.

O impacto positivo do Minas Santa também se estendeu à ocupação hoteleira, com várias cidades como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e outras atingindo uma taxa de ocupação de 100% em seus principais meios de hospedagem. Além disso, o Aeroporto Internacional de Confins registrou um aumento significativo no número de voos e passageiros durante o período da Semana Santa, refletindo o aumento do turismo na região.

Entre os destinos mais procurados estiveram Ouro Preto, que recebeu 35 mil turistas, e Caeté, onde o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade atraiu mais de 4 mil visitantes. Essas cidades viram um aumento na procura, tanto de turistas locais quanto estrangeiros, atraídos pelas celebrações religiosas e culturais únicas oferecidas durante a Semana Santa.

Além das celebrações tradicionais, o programa Minas Santa também destaca os congressos, retiros, shows e espetáculos da comunidade evangélica, além de abrir espaço para expressões religiosas de matriz africana. Isso inclui a Feitura do Cordão de São Francisco, no terreiro do Quilombo Pena Branca, em São Francisco, no Norte de Minas.

A diversidade religiosa também foi destacada, com o programa incluindo eventos da comunidade evangélica e expressões religiosas de matriz africana. Essa inclusão foi elogiada por representantes dessas comunidades, como Macota Janete, do quilombo Pena Branca, demonstrando o compromisso do Minas Santa em celebrar e respeitar todas as manifestações de fé.

Da Redação, Maria Eduarda Alves