Criador do jacaré 'fake' dá declaração sobre sua escultura ter atraído tanta atenção em Vespasiano

Adriano Marques de Souza, biólogo especialista em répteis e anfíbios e há dez anos criador de esculturas, surpreendeu ao compartilhar a história do jacaré 'fake' que causou alvoroço em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (leia a matéria anteriormente postada). Com um toque de humor, ele brincou: 'Agora que todo mundo já conhece ele, não vai ter problema. Ele vai ficar aqui.'

Foto Divulgação/Bios Réplicas

Adriano explicou que colocou a escultura antes do feriado e mostrou para algumas crianças e pais, não imaginando que causaria tanta repercussão. Em sua sala, há várias outras esculturas que destacam-se pela perfeição e realismo, sendo utilizadas em museus, universidades e escolas.

Apesar do susto inicial e do equívoco, os militares do Corpo de Bombeiros afirmaram que o vigia agiu corretamente ao acionar as forças de segurança. Segundo o sargento Allan Azevedo, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o procedimento foi o adequado, especialmente por estarem em uma área residencial.

Os bombeiros reforçam a orientação de não se aproximar de animais silvestres, mesmo que não se tenha certeza se são reais ou não. O sargento Allan acrescentou: 'Se a pessoa não tiver o conhecimento, que ela não se aproxime daquele animal, que ela não tente mexer, não tente atiçar para saber se é um animal de verdade ou uma réplica.'

Da Redação com Por Dentro De Tudo