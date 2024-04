DER-MG lança novo sistema de monitoramento de condições rodoviárias em Minas Gerais

A partir de agora, os usuários das vias estaduais em Minas Gerais contam com uma nova ferramenta para consultar as condições da malha rodoviária sob responsabilidade do Estado.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) implementou um novo sistema de mapeamento e monitoramento das ocorrências nas rodovias, visando tornar as viagens mais seguras. Por meio de um mapa disponível no site www.der.mg.gov.br, os motoristas podem verificar o tipo de ocorrência registrada em determinado ponto do trajeto e visualizar fotos do local antes de iniciar a viagem.

O mapa apresenta pontos de interrupção total, locais com interrupção parcial, trechos com variantes e a previsão de conclusão do reparo. Todas essas informações são atualizadas em tempo real e inseridas por meio de um aplicativo pelos servidores do DER-MG, que percorrem diariamente as rodovias do estado.

Além de fornecer informações aos cidadãos sobre as condições das rodovias, os dados coletados em campo também beneficiam o planejamento de investimentos em infraestrutura viária e aumentam a transparência para os usuários.

O aplicativo facilita o mapeamento das ocorrências mais frequentes em determinados trechos e destaca as medidas prioritárias de manutenção e conservação das vias, resultando em uma utilização mais eficiente dos recursos públicos.

Rodrigo Colares, responsável pela Assessoria Estratégica do DER-MG, ressalta que esse novo sistema simplifica o registro de ocorrências, permitindo que a equipe em campo as registre facilmente pelo celular, mesmo offline, e as envie para o sistema gerencial e o painel da transparência em poucos minutos.

Da Redação com Por Dentro de Tudo