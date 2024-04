Mãe confessa que sustenta vício de filho durante operação contra o tráfico em Minas

Um adolescente, de 17 anos, foi detido, nessa quarta-feira (3), suspeito de tráfico de drogas. Na casa do suspeito, em Divinolândia de Minas, no Vale do Rio Doce, a polícia encontrou, escondido em meio aos móveis da residência que ele mora com a mãe, diversos tipos de entorpecentes fracionados para revenda e pílulas de drogas sintéticas.

Foto: Polícia Militar / ilustração

De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente foi detido durante uma operação policial para combater o tráfico de entorpecentes na região. O menor, que já foi detido por tráfico, foi visto nas proximidades de uma 'boca de fumo'.

Ao avistar os militares, que deram para ele ordem de parada, o adolescente tentou fugir correndo. Os policiais perseguiram o menor, que foi pego na porta da casa da mãe. Na residência, os agentes de segurança encontraram, escondidos em meio aos móveis, 49 comprimidos da droga sintética ecstasy, grifados com as escritas 'Ifood' e 'Play' e seis papelotes de substâncias semelhantes a cocaína e maconha já embalados para a revenda.

Para a polícia a mãe do suspeito disse que sabia que o filho guardava as drogas para consumo próprio entre os móveis da residência onde a família mora. A mulher ainda revelou que o adolescente é apenas um usuário de entorpecentes e que ela mesma o ajuda a sustentar o vício. Mesmo após a revelação da mãe, o menor foi detido e as drogas foram apreendidas.

Com O Tempo