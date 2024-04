Hospital do Ipsemg é equipado com novos dispositivos para auxiliar pacientes com complicações respiratórias

O Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), que é uma unidade própria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), localizado em Belo Horizonte, recebeu seis novos equipamentos projetados para auxiliar pacientes com dificuldades respiratórias, facilitando a eliminação de secreções das vias aéreas. Esses equipamentos desempenham um papel crucial na redução de infecções frequentes, como pneumonias e bronquites.

Imagem: Ipsemg / Divulgação

Guilherme de Oliveira Rodrigues, coordenador do Núcleo de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Ipsemg, enfatizou a importância desses novos equipamentos, destacando que eles representam um avanço significativo para os beneficiários. Além de ampliar os recursos disponíveis para o tratamento, os aparelhos contribuem para a recuperação das funções pulmonares em diferentes condições respiratórias e quadros neurológicos.

Esses dispositivos são projetados para aumentar o pico de fluxo expiratório, o que facilita a tosse e reduz a incidência de infecções respiratórias recorrentes. Eles também ajudam a manter as vias respiratórias desobstruídas por mais tempo, o que diminui a necessidade de aspiração traqueal frequente.

Os seis equipamentos adquiridos serão utilizados em todos os setores assistenciais do HGIP, incluindo unidades de internação, Centros de Terapias Intensivas (CTIs) e Serviço Médico de Urgência (SMU). Para garantir sua eficácia, serão fornecidas máscaras descartáveis e esterilizáveis. Os profissionais de saúde do HGIP, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e médicos, foram devidamente capacitados para operar esses equipamentos, que já estão em uso.

Da Redação com Agência Minas