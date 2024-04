Acontece nesse sábado (6) a caminhada de conscientização sobre o autismo em Matozinhos

No próximo sábado, dia 6 de abril, a partir das 9 horas da manhã, a Câmara Municipal de Matozinhos realizará uma caminhada de conscientização sobre o autismo. O evento tem como propósito ampliar a conscientização em torno do autismo, uma condição que afeta muitas pessoas em todo o mundo.

Este projeto de Lei, iniciado em 2021 pela vereadora Marli Vale e oficializado pela Lei 2587 de 2021, inclui no calendário de eventos do município a Semana de Conscientização sobre o Autismo. Uma das atividades previstas neste projeto é a caminhada anual.

A caminhada deste ano acontecerá no dia 6 de abril, às 9 horas, com saída do Palácio da Cultura em direção à Praça Bom Jesus. Todos são convidados a participar e contribuir para o sucesso desta caminhada.

