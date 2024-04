ATUALIZAÇÃO: Bombeiros encontram corpo de jovem que havia desaparecido na Serra do Cipó

Equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram desde a madrugada de sexta-feira (5) para resgatar um jovem de 22 anos que havia desaparecido na Serra do Cipó, localizada em Santana do Riacho (MG), região central do estado. Na manhã deste sábado (6) o corpo do jovem foi localizado e reconhecido pelos familiares.

Foto: Reprodução Internet

O alerta foi dado aos bombeiros por volta das 2h35 da manhã de sexta por um grupo de pessoas que estavam reunidas na região durante a noite, quando perceberam o desaparecimento do jovem.

As operações de busca envolveram cães farejadores, drones e uma aeronave, concentrando-se na área próxima ao local onde o grupo estava reunido. A Polícia Militar e o Samu também prestaram apoio às equipes de resgate.

A suspeita é de que o jovem tenha caído de um penhasco e não resistido à queda, tendo sido encontrado em área de difícil acesso. A perícia da Polícia Civil foi chamada para investigar o caso.

Da Redação com BHAZ, O Tempo