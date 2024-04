Usuárias do projeto relatam benefícios das atividades físicas em Academias da Saúde em Minas

Maria Auxiliadora Silva de Arruda, de 59 anos, compartilha sua experiência ao frequentar a Academia da Saúde de Ubá há quase um ano: 'Tinha problema no joelho e na coluna, obesidade, aí eu comecei a fazer ginástica e, com alguns dias, já tinha perdido alguns quilos. Eu achava que nunca iria emagrecer, mas estou adorando! Venho sempre que posso.'

Imagem: Paula Bittar

Maria da Penha Cardoso, de 68 anos, relata uma história similar: 'Eu tinha muito problema no joelho, estava com quase 90 quilos, e hoje já estou com 82. Minha saúde melhorou muito e já tenho mais mobilidade, faço caminhadas longas. Eu não deixo de vir aqui, a academia me ajuda e ajudou muito.' Ela pratica as atividades há cerca de dois anos e meio.

O Programa Academia da Saúde (PAS) em Minas Gerais conta com 397 polos em funcionamento em 275 municípios, oferecendo infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a prática da atividade física. Lançado em 2011 pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o PAS recebeu, em 2023, R$ 42,8 milhões para apoiar os municípios no desenvolvimento de suas ações.

A atividade física traz diversos benefícios, incluindo a prevenção de doenças como câncer, infarto, diabetes, hipertensão e outras doenças crônicas. 'A prática é considerada um fator de proteção para a saúde, para a qualidade de vida e para a disposição', ressalta Carolina Guimarães Marra Nascimento, coordenadora de Promoção da Alimentação Saudável e Adequada e Atividade Física da SES-MG.

Ela enfatiza a importância de evitar o comportamento sedentário e incentiva a população a encontrar atividades físicas que gostem. 'Nosso intuito é incentivar que os momentos de lazer sejam mais ativos e reduzir um pouco as telas. As pessoas devem se movimentar, seja com uma caminhada, uma dança, andar de bicicleta ou fazer uma atividade ao ar livre.'

A professora Nádia Aparecida Lopes Quintão, profissional de educação física na Academia da Saúde, destaca o aspecto positivo das atividades oferecidas pela academia, não só pelos benefícios físicos, mas também pela sociabilidade que promovem entre os participantes.

No município de Ubá, existem dois polos do programa, oferecendo uma variedade de atividades físicas, alongamentos, escolinha de futebol e jogos de tabuleiro para todas as idades. Thalysia Peron Gargioulo, coordenadora de Programas, Monitoramentos e Projetos Prioritários da Secretaria Municipal de Saúde de Ubá, destaca os benefícios percebidos pelos usuários e anuncia a inclusão de atividades para pacientes com Alzheimer.

Para saber onde estão os polos da Academia da Saúde no estado, acesse o site. Sete Lagoas, Matozinhos, Esmeraldas e outras cidades da região estão presentes na lista de cidades que oferecem práticas de saúde.

É hora de sair do celular e se movimentar

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 revelaram que 35,6% da população adulta de Minas Gerais era insuficientemente ativa e apenas 30,4% praticavam o nível recomendado de atividade física no lazer.

De acordo com o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, produzido pelo Ministério da Saúde, o comportamento sedentário envolve atividades realizadas quando se está acordado sentado, reclinado ou deitado e gastando pouca energia. O trabalho, os estudos, e até mesmo os momentos de lazer, como no caso de uso de celular e assistir televisão levam as pessoas a ficarem cada vez mais sentadas por muitas horas ao longo do dia.

Para Carolina, o uso excessivo de telas tem um papel crucial no aumento do sedentarismo. 'O uso de telas é um importante indicativo desse comportamento sedentário e percebemos que isso tem aumentado em todas as faixas etárias, desde crianças a adultos.'

Além da prática de atividades físicas, a Promoção da Saúde também busca incentivar a alimentação adequada, saudável e sustentável, o controle do álcool, tabaco e outras drogas, dentre outros.

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) oferecidas pelo SUS em todo o estado complementam o tratamento convencional, promovendo a recuperação e promoção da saúde de forma integral e gratuita. Reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), as Pics incluem tratamentos como musicoterapia, hipnoterapia, terapia de florais, homeopatia, aromaterapia, yoga e acupuntura.

Para mais informações sobre promoção da saúde e vida saudável, visite o site.

Da Redação com Agência Minas