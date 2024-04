Mulher é presa por usar filho de 12 anos em produção de conteúdo erótico em Minas

Uma mulher de 30 anos de idade foi presa, nessa terça-feira (9), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é suspeita de filmar e comercializar vídeos de conteúdo sexual explícito entre ela e o próprio filho, de 12 anos.

Foto: Videopress Produtora

Os vídeos eram filmados há cerca de um ano, na própria casa em que a mulher residia com a criança. O atual companheiro da suspeita que alegou não ter conhecimento do ato da namorada. O conteúdo era oferecido pela internet aos compradores com valores que variavam entre R$ 10 e R$ 50.

De acordo com a Polícia Civil, a insitutição tomou conhecimento dos abusos após uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar da cidade. A mulher foi detida em casa, não resistiu e nem negou o crime. Ela disse que comercializava os materiais para sustentar o vício em cocaína.

No local, os agentes de segurança apreenderam os vídeos pornográficos que a mulher protagonizava com a criança, celulares, roupas íntimas que o menino usava nas filmagens. O menino foi encaminhado para a casa do pai biológico, que também desconhecia os abusos. A vítima ainda será ouvida e acompanhada por psicólogos.

"Essa mãe pode responder pelos crimes de estupro de vulnerável, exploração sexual, divulgação de cena estupro, exposição e distribuição de vídeos de cunho sexual. As penas somadas podem chegar até os 50 anos de prisão", explicou a delegada Millena Clemente.

Com O Tempo