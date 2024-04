Hospital do Ipsemg exemplifica boas práticas na coleta e manuseio de resíduos hospitalares

O Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), uma unidade própria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), submeteu à Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) de Belo Horizonte seu relatório anual sobre Gestão de Resíduos de Saúde. Com base nesse relatório, apresentado em março deste ano, o HGIP registrou a separação, recolhimento e destinação adequada de um total de 860 toneladas de resíduos hospitalares ao longo de 2023.

Ipsemg/Divulgação

O HGIP é reconhecido pela sua tradição em conduzir de forma exemplar o manejo dos resíduos gerados pela instituição, em conformidade com as normativas vigentes. Segundo o coordenador do Departamento de Hotelaria, Paulo Cesar Silva Lopes, a quantidade significativa de resíduos coletados e tratados adequadamente é resultado do comprometimento dos servidores da instituição.

"O gerenciamento responsável dos resíduos é tão essencial quanto as atividades primárias de cada setor do HGIP, e, portanto, é imperativo que tenhamos essa preocupação com o meio ambiente, assegurando o descarte, manuseio e coleta adequados dos resíduos", enfatizou.

Compromisso com a sustentabilidade ambiental

Em busca do descarte apropriado dos resíduos hospitalares, o HGIP também tem se dedicado a iniciativas voltadas para a reciclagem. No ano de 2023, a instituição doou 37 toneladas de papéis e papelões a entidades e associações de catadores de papel, além de recolher mais 230 kg de pilhas e baterias descartadas nos pontos de coleta disponíveis no hospital, no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e na Gerência Odontológica (Geodont).

Além disso, o HGIP está constantemente promovendo campanhas educativas e realizando treinamentos para os seus servidores, funcionários terceirizados e prestadores de serviços. No ano de 2023, mais de 700 profissionais do HGIP participaram do treinamento sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS).

Da Redação com Agência Minas