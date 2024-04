Programa de Eficiência Energética da Cemig investe R$1,5 milhão em modernização da iluminação da Ufop

A Cemig finalizou a modernização do sistema de iluminação em diversas unidades da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), através de um projeto apoiado pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da empresa. O projeto, que recebeu um investimento de aproximadamente R$1,5 milhão, foi selecionado em uma chamada pública realizada em 2022.

Cemig/ Divulgação

A universidade beneficiou-se com a atualização da iluminação externa em quatro locais: Campus de Ouro Preto, Campus de João Monlevade, e Campus de Mariana (Instituto de Ciências Sociais Aplicadas e Instituto de Ciências Humanas e Sociais), incluindo a biblioteca no Campus de Mariana. No total, foram substituídas 987 lâmpadas ultrapassadas por luminárias e refletores de LED.



Com a conclusão do projeto, está prevista uma economia de energia de 728,14 MWh/ano (energia que daria para abastecer cerca de 430 residências) e uma demanda retirada de ponta de 149,33 kW.



Benefícios



Com a economia, a Ufop poderá destinar os recursos que antes seriam utilizados no pagamento da conta de energia em outros benefícios para alunos e funcionários.



Além disso, a nova iluminação tem maior vida útil, reduzindo o custo com manutenções, e maior qualidade, tornando os ambientes externos mais claros e mais seguros para os usuários dos campus.



A entrega do projeto ocorreu em solenidade com os representantes da Cemig e da Ufop na quarta-feira (10/4), na reitoria da universidade.



Eficiência e economia



A Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética é um convite para que os clientes da Cemig enviem propostas de projetos que resultem na modernização das instalações.



Nesse sentido, os projetos podem trazer, por exemplo, a eficientização da iluminação ou de sistemas de condicionamento ambiental, a implantação de usinas solares fotovoltaicas e de outras fontes renováveis de energia.



A reitora da Ufop, Cláudia Aparecida Marliére de Lima, destaca a reforma. “Esse projeto nos gerou uma economia imensa. Nós provavelmente vamos continuar participando dos editais da Cemig, pois acreditamos que ainda temos um patrimônio no centro da cidade e que precisa também deste amparo”, comentou.



Programa de Eficiência Energética



O objetivo do Programa é promover o uso sustentável da energia elétrica e melhorias na qualidade de vida dos mineiros, principalmente nos tempos atuais, em que as mudanças climáticas trazem cada vez mais desafios à humanidade.



Em mais de 25 anos de existência, o PEE da Cemig já investiu mais de R$1 bilhão em todos os 774 municípios da área de concessão da companhia.



O gerente de Eficiência Energética da Cemig, Ronaldo Lucas Queiroz, destacou a importância da agenda para a empresa e para toda a sociedade.

“Nós queremos que todos os clientes usem a energia de forma racional, ou seja, façam o uso consciente da energia elétrica. Iniciativas como essa entrega na Ufop reforçam o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável de toda sociedade”, ressaltou.

Da Redação com Agência Minas