Consórcio Infraestrutura MG ganha leilão da BR-040/MG e tarifa de pedágio será de R$14

Mais uma licitação, mais um triunfo. Assim pode ser descrito o desfecho do leilão para a concessão da BR-040/MG, ocorrido nesta quinta-feira (11), na B3, em São Paulo (SP), conquistado pelo Consórcio Infraestrutura MG (Corretora Necton Investimentos), que controla o grupo EPR, detentor de outros quatro lotes, sendo 3 em Minas e 1 no Paraná.

Foto: Reprodução Internet

O consórcio propôs um desconto de 11,21% sobre a Tarifa Básica de Pedágio de Multifaixas de R$17,71/100km. Os outros concorrentes foram CCR S.A. (proposta de desconto de 1%) e Vetor Norte (Corretora Terra Investimentos, com proposta de 0%).

Com esse resultado, o Grupo EPR amplia sua participação para cinco concessões rodoviárias nos estados de Minas Gerais e Paraná.

O certame foi promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Ministério dos Transportes (MT). O Consórcio Infraestrutura MG deverá investir R$ 8,7 bilhões ao longo de 30 anos de concessão.

Segundo Rafael Vitale, diretor-geral da ANTT, esta foi a conclusão da primeira relicitação da ANTT, com um projeto de alta qualidade, bem elaborado e desenvolvido em parceria com o Ministério dos Transportes, a Infra S.A. e com a colaboração do IFC. "Foi um leilão muito disputado, atraindo diversos novos players para o mercado de infraestrutura, o que demonstra a confiança dos investidores em nosso trabalho. Não apenas melhoramos a elaboração dos projetos, mas também a gestão dos novos contratos. Estamos elevando, assim, a infraestrutura do Brasil a um novo e revolucionário patamar", esclareceu.

Ministro dos Transportes Para o ministro dos Transportes, Renan Filho, esta foi a primeira relicitação a chegar a uma conclusão bem-sucedida, graças ao trabalho em equipe. "A ANTT é uma agência reguladora que realiza um trabalho de altíssima qualidade, sempre em parceria com o Ministério. Devemos unir esforços, trabalhando juntos, cada um desempenhando seu papel".

Renan Filho concluiu que os projetos de leilões planejados para o ano têm o potencial de atrair e ampliar o investimento privado na infraestrutura nacional, o que beneficiará o povo brasileiro e promoverá o desenvolvimento socioeconômico. "O país está no caminho certo. Viva o sucesso deste leilão e que ele possa ser replicado nos próximos", comemorou.

A concessão Trata-se de uma concessão de 30 anos do Sistema Rodoviário da BR-040/MG, abrangendo o trecho desde Belo Horizonte (MG), no entroncamento com a BR-356/MG (A) (sentido Belo Horizonte), até Juiz de Fora (MG), no entroncamento com a Antiga União e Indústria (Bairro Triunfo), totalizando 232,100 quilômetros.

O projeto foi estruturado pela ANTT e pela Infra S.A., com consultoria do International Finance Corporation (IFC), instituição vinculada ao Banco Mundial. O projeto prevê investimentos de CAPEX no valor de R$ 5,04 bilhões e OPEX de R$ 3,65 bilhões (totalizando cerca de R$ 8,7 bilhões), incluindo 163,948 quilômetros de duplicações, 42,153 quilômetros de faixas adicionais, 15,374 quilômetros de vias marginais, 14,230 quilômetros de ciclovias, 8 passarelas, 57 pontos de ônibus, 5 postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 1 Ponto de Parada e Descanso (PPD) para motoristas profissionais.

Todos os municípios que fazem parte da referida malha rodoviária serão beneficiados pelo empreendimento (direta e indiretamente):

Alfredo Vasconcelos

Belo Horizonte

Barbacena

Conselheiro Lafaiete

Congonhas

Carandaí

Cristiano Otoni

Ewbank da Câmara

Itabirito

Juiz de Fora

Nova Lima

Ouro Preto

Oliveira Fortes

Ressaquinha

Santos Dumont

O projeto tem a estimativa de gerar 73 mil empregos diretos, indiretos e de efeito-renda.

COBERTURA: O trecho concedido (232,1 km) abrange 15 municípios, incluindo Nova Lima (foto). Foto: Divulgação Para mais informações sobre o projeto, clique aqui.

Inovações tecnológicas Está prevista a implementação de sistema de iluminação em curvas côncavas com visibilidade restrita; sistema de análise de tráfego; detecção automática de incidentes; circuito fechado de TV, com 117 câmeras e 20 câmeras na passarela; um sistema de monitoramento meteorológico e três (3) ambulâncias do Tipo C e duas (2) ambulâncias do Tipo D.

Praças de pedágio Estão planejadas três praças de pedágio em: Barbacena (MG), Conselheiro Lafaiete (MG) e Itabirito (MG).

