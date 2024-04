VÍDEO: mulher mantida em cárcere privado pelo marido é libertada pela Polícia Militar através de operação no telhado

Policiais militares realizaram o resgate de uma mulher de 28 anos que estava sendo mantida em cárcere privado pelo seu marido em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A ação ocorreu na quinta-feira (11), e para libertar a vítima foi necessário um acesso pelo telhado da residência.

Foto: Reprodução Internet

Os policiais chegaram ao local e encontraram a mulher trancada dentro de casa, cercada por altos muros. Após estabelecerem contato através de uma fresta, constataram que a vítima estava em uma situação de extrema vulnerabilidade.

Segundo relatos da mulher aos policiais, ela estava aprisionada há uma semana, sendo que apenas o marido possuía as chaves da residência. Durante esse período, o agressor saía diariamente para o trabalho, deixando-a sem acesso a comida, água e até mesmo confiscando seu celular para impedir que ela pedisse ajuda.

A vítima também relatou que só era permitido atender ligações dos pais na presença do marido. No entanto, ela conseguiu aproveitar um momento de distração do agressor na quinta-feira para contatar a polícia e familiares em busca de socorro.

Diante da impossibilidade de arrombar o portão, os policiais solicitaram uma escada emprestada a trabalhadores que estavam realizando manutenção na rua e resgataram a mulher através de um buraco feito no telhado. Veja o vídeo:

Após o resgate, a vítima foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico. No local, ela revelou que convivia com o agressor há nove meses e que já havia sido vítima de agressões anteriores. Além disso, relatou que era obrigada pelo marido a manter relações sexuais não só com ele, mas também com outros homens, sendo que tais atos eram gravados e utilizados para ameaçá-la.

Até o momento da intervenção policial, o agressor não estava presente na residência. A Polícia Civil informou que está empenhada em localizá-lo.

Da Redação com BHAZ