Ônibus que saiu de BH capota no Rio Doce e deixa vítimas fatais

Um ônibus que transportava ao menos 40 pessoas tombou na madrugada desta quarta-feira (17) na rodovia MG-120, em São João Evangelista, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. O veículo, que saiu de Belo Horizonte no final da noite de terça-feira (16), colidiu com uma ribanceira e deixou sete mortos e 13 feridos.

Foto: Reprodução/ Internet

As primeiras informações indicam que o acidente aconteceu por volta das 4h da manhã, no km 117 da rodovia, no sentido Cantagalo. O ônibus, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), era de transporte intermunicipal e tinha autorização para fretamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da PMRv e do Samu foram acionadas para o local. Os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital de São João Evangelista. A perícia da Polícia Civil também esteve presente para investigar as causas do acidente.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas fatais. A pista da MG-120 no local do acidente ficou interditada por algumas horas, mas já foi liberada para o tráfego.

