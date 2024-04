Estação central do metrô BH ganha novo nome em acordo publicitário com supermercados BH

O Metrô de Belo Horizonte, juntamente com a rede Supermercados BH, anunciou nesta quarta-feira (17 de abril) uma parceria significativa que renomeia a Estação Central, situada na Praça da Estação, no centro da capital mineira. O acordo publicitário transforma o espaço, que agora ostenta a identidade visual da rede de supermercados e passa a ser chamado de Estação Central Supermercados BH.

Imagem: diáriodocomércio.com.br

Essa estação é uma das mais importantes entre as 19 que compõem o sistema de metrô da capital e região metropolitana, com aproximadamente 180 mil usuários utilizando o terminal mensalmente. Os detalhes financeiros do investimento não foram divulgados, nem se o acordo incluirá melhorias na infraestrutura da estação.

A parceria inclui o envelopamento de um dos trens, apropriação de 100% da mídia estática na estação e presença no circuito DOOH (digital out of home), conforme informado pela NEOOH, empresa responsável por intermediar o acordo. A mudança no nome da estação exemplifica uma prática de "naming rights", onde direitos de nomeação são concedidos a uma marca.

Além disso, os passageiros notarão uma novidade no sistema de som da estação, que agora apresentará a voz do influenciador mineiro Henrique Maderite, conhecido por sua popularidade nas redes sociais.

Leonardo Chebly, CEO da NEOOH, destacou a importância da parceria: “É uma honra para a NEOOH celebrar esta primeira concessão de naming rights no Metrô BH, especialmente tendo ao lado uma marca tão reconhecida em Minas Gerais como os Supermercados BH”.

Em 2023, Supermercados BH registrou um faturamento de R$ 17,38 bilhões, sendo a quinta maior arrecadação entre supermercados no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Katia Andrade, gerente de marketing da rede, expressou que a parceria visa a uma maior proximidade com os clientes, impactando positivamente a experiência deles com intervenções visuais e ações especiais.

O Metrô BH, operado pelo Grupo Comporte desde dezembro de 2022 após vencer o leilão com uma proposta de R$ 25,7 milhões, é responsável pela revitalização de todas as estações, ampliação e implantação de novas linhas, com investimentos previstos de R$ 3,9 bilhões para melhorar a qualidade e a infraestrutura do serviço.

Da Redação com O Tempo