VÍDEO (CENAS FORTES): mulher é prensada por caminhão ao colidir com muro de residência em MG

Grave acidente ocorreu no perímetro urbano de Borda da Mata, no Sul de Minas, na manhã desta sexta-feira (19/4). Câmeras de segurança capturaram o momento do desastre, que se deu no KM 29,7 da rodovia MG-290.

Foto: Reprodução Internet/CBMMG

A vítima, uma mulher de 51 anos identificada como Adalgisa Brandão de Lima, estava ao volante de um Gol quando, em determinado momento, iniciou uma conversão à esquerda. Porém, um caminhão, que estava realizando uma ultrapassagem, não conseguiu frear a tempo e colidiu com o veículo, esmagando-o contra a parede de uma casa. Veja o vídeo do acidente:

Em grave acidente ocorrido em cidade mineira, mulher morre prensada por caminhão em muro pic.twitter.com/7hJZqVnnl3 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 20, 2024

No local do acidente a ultrapassagem não é permitida.

O carro da vítima ficou completamente destruído, e a residência também sofreu danos no muro e na grade. Adalgisa ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada pela concessionária EPR Sul de Minas. Infelizmente, os paramédicos do Corpo de Bombeiros que atenderam à ocorrência confirmaram que ela sofreu politraumatismo e faleceu no local.

O marido da vítima relatou à funerária que Adalgisa trabalhava como motorista de aplicativo. Ela estava sozinha no veículo no momento do acidente. Ainda não há informações confirmadas sobre o velório e sepultamento, mas a funerária indicou que provavelmente ocorrerão neste sábado (20/4).

Da Redação com EM