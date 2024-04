Padre da Paróquia de Brumadinho é agredido e recebe ameaças durante caminhada

A Polícia Civil iniciou uma investigação para apurar o ataque ao padre Cláudio José da Silva, da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, na zona rural de Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (18), quando o pároco foi agredido por homens encapuzados enquanto fazia uma caminhada no distrito de Piedade do Paraopeba.

Foto: Marcos Amorim

De acordo com o boletim de ocorrência, o padre foi alvo de chutes e socos por dois indivíduos. Durante o ataque, os agressores proferiram ameaças, dizendo que "ele não ficaria muito tempo no povoado". Posteriormente, fugiram em um veículo não identificado pelo religioso.

Em comunicado, a Arquidiocese de Belo Horizonte, responsável pela paróquia em Brumadinho, relatou que o padre está bastante abalado, mas não sofreu ferimentos graves e está recebendo apoio da equipe de evangelizadores da Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário. Além disso, informou que as missas neste fim de semana serão conduzidas pelo vigário episcopal, padre Marcos Albuquerque.

A Polícia Civil está ciente do ocorrido e até o momento não realizou prisões. A 5ª Delegacia de Polícia Civil em Brumadinho está encarregada da investigação.

Da Redação com Globo Minas

