Vaca na pista causa acidente na Estrada Velha nesta madrugada (11)

Na madrugada deste sábado (11), um acidente ocorreu no quilômetro 01 da rodovia MG-424, também chamada de Estrada Velha, próximo a Vespasiano, quando um veículo colidiu com um animal.

Foto: Por Dentro de Tudo

As equipes de resgate encontraram a via sinalizada pelo SAMU, que já estava prestando assistência à vítima.

Segundo o relato do condutor, ele seguia pela rodovia no sentido Vespasiano/Confins quando uma vaca atravessou repentinamente a frente de seu veículo. Incapaz de desviar ou parar a tempo, o carro acabou atropelando o animal, perdendo o controle e colidindo contra a barreira à esquerda da via, antes de cair no barranco do canteiro central.

O motorista foi socorrido pela equipe médica e encaminhado com escoriações generalizadas para a UPA de Vespasiano. O veículo foi removido ao pátio conveniado da região.

Da Redação com Por Dentro de Tudo