Acidente entre ônibus e caminhão deixa dez feridos em BH

Um ônibus de transporte colidiu na traseira de um caminhão na avenida Deputado Álvaro Antônio, região do Barreiro em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (14).

Foto: Reprodução Internet/Itatiaia

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, dez passageiros do ônibus sofreram ferimentos leves e alguns chegaram a ficar presos dentro do veículo, já que a porta travou. Alguns feridos foram levados para o Hospital da Unimed de Contagem e outros para o Hospital Santa Rita, também na Cidade Industrial.

A avenida, que conecta duas vias importantes do Barreiro - a Olinto Meireles e a Via do Minério - está com uma faixa interditada.

