MG-050: mais de mil barras de maconha foram descobertas em um Jeep Compass capotado na rodovia

Um acidente ocorrido na MG-050, em Itaúna, região Central do Estado, resultou na apreensão de mais de 1.200 barras de maconha nesta manhã de quinta-feira (16 de maio). A Polícia Militar foi chamada após o acidente, que aconteceu após o pedágio, no sentido Mateus Leme, onde um Jeep Compass capotou.

Foto: Reprodução Internet/PMMG

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o veículo, de cor cinza, abandonado. No interior do veículo, foram encontrados vários tabletes de maconha.

A perícia criminal da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local, onde recolheu um celular, um cartão bancário, comprovantes de pagamentos e objetos pessoais, todos deixados para trás no carro.

Até o momento da publicação desta matéria, foram contabilizados 1.211 tabletes de maconha de diferentes tamanhos e identificações. A ocorrência permanece em aberto.

