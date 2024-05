Padrasto engravida enteada de 12 anos e é preso por estupro de vulnerável em MG; dois outros homens também foram detidos

Em Virginópolis, no Leste de Minas Gerais, um homem foi preso em flagrante após estuprar e engravidar sua enteada de 12 anos. Além dele, outros dois homens, com idades de 24, 27 e 29 anos, foram presos por também abusarem da menina. Todos foram indiciados por estupro de vulnerável.

Foto: Reprodução Internet

A Polícia Civil (PCMG) foi alertada em março pelo Conselho Tutelar sobre a ausência escolar da vítima, suspeitando que a causa fosse abuso sexual pelo padrasto. Em 14 de março, a polícia encontrou a adolescente com o padrasto em uma praça durante o horário escolar. Ambos foram levados à delegacia, onde o homem foi preso em flagrante por abandono intelectual, desobediência e desacato.

Durante exames médicos, foi constatada a gravidez da adolescente. O padrasto foi então autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece preso.

Continuando a investigação, a Polícia Civil descobriu que outros dois homens também mantinham relações sexuais com a menina, com o consentimento e a participação do padrasto. Depoimentos de mais de oito testemunhas confirmaram que o padrasto abusava da garota há muito tempo e suspeitam que ele a oferecia sexualmente a outros homens para culpar terceiros pela gravidez.

Da Redação com G1