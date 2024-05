Padre é afastado após ser denunciado por promover festas sexuais em igreja no interior de Minas

Um padre do distrito de Itumirim, em São João del-Rei, foi afastado pela diocese após ser alvo de várias denúncias feitas por um suposto ex-namorado. Em uma publicação nas redes sociais, o estudante de biomedicina afirma ter vivido um ‘relacionamento abusivo’ com o padre, que supostamente realizou festas sexuais em imóveis da Diocese de São João del-Rei.

A denúncia foi divulgada nas redes sociais, mas a publicação foi apagada dias depois. No post, o estudante alegou ter tido um ‘relacionamento abusivo, narcisista e agressivo’ com o padre, acusando-o de humilhações, ofensas e agressão psicológica. ‘Além disso, eu tinha que aceitar os desejos obscuros por orgias, surubas, sem o meu consentimento. Dentro da Igreja, dentro da casa paroquial. Tudo contra o direito de diáconos, contra a Igreja Católica. Enganando fiéis’, relatou o estudante.

O jovem afirmou possuir provas para comprovar seu vínculo com o padre e sustentar as acusações. Nos dias seguintes, ele divulgou fotos dele com o padre em momentos de descontração.

Afastamento

Diante da repercussão do caso, a Diocese de São João del-Rei decidiu afastar o padre de ‘todos os atos de poder de ordem e de todos os atos de poder de governo’. O documento foi assinado na última segunda-feira (13) por Dom José Eudes Campos do Nascimento, Bispo Diocesano da cidade histórica.

‘Porquanto o referido clérigo está destituído de seu ofício de Pároco da Paróquia de São Sebastião, no Distrito de Macuco de Minas, na Cidade de Itumirim-MG [...]. Ser-lhe-á conferido o digno sustento’.

A reportagem entrou em contato com a Arquidiocese de Belo Horizonte e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

