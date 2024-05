Obras em estradas para o Norte de Minas exigem atenção dos motoristas

A concessionária Eco135 está fazendo algumas obras em vias que dão acesso ao Norte de Minas passando por Curvelo, Corinto, Augusto de Lima e Buenópolis. As intervenções com "pare e siga" estão programadas para ocorrer entre 07h e 17h desta terça (21).

Em Curvelo na LMG-754 (estrada entre Paraopeba e Curvelo, passando por Cordisburgo) está programada restauração do pavimento entre os quilômetros 9 e 12.

Já em Corinto pela BR-135 um içamento de vigas acontece entre os quilômetros 577 ao 579.

Do quilômetro 522 a 524 da BR-135, trecho entre Augusto de Lima e Buenópolis obras de sinalização horizontal vão ocorrer.

Motoristas devem programar as viagens contando com possíveis paradas obrigatórias e respeitar os limites de velocidade ao se aproximar dos trechos em obra.

*Matéria atualizada às 09:35 - 21/05/2024.

Vinícius Oliveira com informações de Eco135

