Aneel aprova reajuste de 7,32% nas tarifas de energia da Cemig

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira (21), um reajuste médio de 7,32% nas tarifas dos consumidores atendidos pela Cemig Distribuição S.A (CMIG4). Os novos valores entrarão em vigor a partir do dia 28 de maio.

O reajuste varia conforme a classe de consumo. Para os consumidores de alta tensão, como as indústrias, o aumento médio será de 8,63%. Já para aqueles conectados em baixa tensão, como os residenciais, o reajuste será de 6,72%.

De acordo com o relatório, a variação dos custos de encargos de transmissão e energia teve um efeito de -1,01%, enquanto a variação dos custos de transmissão gerou um impacto de 1,74%.

