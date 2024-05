Criminosos armados invadem festa infantil e matam duas crianças na Grande BH

Nessa quinta-feira (23 de maio), um trágico incidente abalou a comunidade de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Duas crianças, de 9 e 11 anos, foram mortas durante uma festa infantil em um sítio. Além delas, um homem de 26 anos, alvo dos disparos, também foi assassinado. Outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas para unidades de saúde.

Foto: Reprodução Internet

A festa era para comemorar o aniversário do menino de 9 anos. O homem de 26 anos, que morreu no ataque, era pai do aniversariante, e a menina de 11 anos, outra vítima fatal, era sua prima. De acordo com a Polícia Militar, o ataque está ligado à guerra do tráfico de drogas no bairro Morro Alto, em Vespasiano, também na Grande BH.

Testemunhas relataram que pelo menos três homens chegaram em um carro branco. Dois deles desceram e começaram a disparar contra os presentes. Os atiradores foram identificados, sendo que um deles está internado sob escolta policial após ter sido ferido, possivelmente pelo próprio comparsa durante o tiroteio. O segundo atirador ainda está foragido.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas que presenciaram o triplo homicídio. Alguns convidados reconheceram os criminosos e forneceram suas identidades às autoridades. Até o momento da publicação desta matéria, buscas estavam sendo realizadas na região para localizar os atiradores. A motivação exata do crime continua sob investigação.

Da Redação com OTempo