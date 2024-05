Hospital da Fhemig referência em atendimentos na pandemia do Covid-19, celebra 70 anos

O Hospital Eduardo de Menezes (HEM) está comemorando 70 anos de uma trajetória de grande importância para a população mineira. Reconhecido por sua excelência em infectologia e dermatologia sanitária, o HEM é uma unidade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) que presta assistência hospitalar de média e alta complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), destacando-se em respostas rápidas a diversas epidemias.

Marco Evangelista / Imprensa MG

Para celebrar este marco, o hospital organizou um evento nesta quarta-feira (22/5), reunindo servidores e diretores da Fhemig. “O Eduardo é um dos maiores orgulhos da Fhemig, um hospital único, com um lugar especial na nossa Fundação e no coração do SUS. Espero que possamos comemorar muitos outros aniversários, continuando a realizar este lindo trabalho com a qualidade do serviço prestado aqui”, destacou a presidente da Fhemig, Renata Dias.

A comemoração contou com a presença da Banda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e incluiu uma homenagem aos servidores que marcaram a história da instituição. A diretora do HEM, Virgínia Antunes de Andrade, enfatizou a importância dos servidores: “Amamos este hospital e trabalhar aqui. É gratificante ver tantas pessoas compartilhando o orgulho e o amor pelo Eduardo de Menezes”. Ela completou dizendo: “Quem faz o hospital são as pessoas que estão dentro dele, especialmente os servidores, que trazem vida a este lugar e oferecem consolo, alegria e carinho aos pacientes, que saem muito agradecidos”.

Tatiani Fereguetti, diretora assistencial do hospital, afirmou: “O Eduardo de Menezes está em constante evolução, focado em fazer sempre mais e melhor por aqueles que necessitam, principalmente por aqueles que estão à margem do cuidado”.

A subsecretária municipal de Promoção e Vigilância à Saúde de Belo Horizonte, Thaysa Drummond, destacou o papel do HEM na saúde da capital mineira: “O Eduardo de Menezes foi o hospital que realizou o maior número de atendimentos e internações durante a recente epidemia de dengue em Belo Horizonte, a pior da nossa história”.

Orgulho de Pertencimento

A longa história do HEM se entrelaça com as dos seus servidores, muitos dos quais têm décadas de dedicação à unidade. Sueli Régio da Silva, coordenadora do Serviço de Gestão da Informação do HEM, completará 30 anos de trabalho na unidade em 1º de junho. Ela se emocionou ao relembrar sua trajetória: “Vim de uma época em que tudo era muito difícil e pude acompanhar todo o progresso do hospital. Tenho muito orgulho do que o Eduardo de Menezes se tornou”. Sueli, que também completou 70 anos recentemente, considera o hospital como parte essencial de sua vida.

Janaína Dumont Costa Teixeira, que está há quase 25 anos no HEM, entrou como contratada em 1999 e se tornou servidora efetiva em 2004. Formada em Enfermagem, ela passou em novo concurso da Fhemig em 2012 para a função de enfermeira. “Tenho muito orgulho de trabalhar neste hospital, que é referência em todo o estado e oferece atendimento de qualidade e acolhedor aos pacientes”, afirmou Janaína.

História

Inaugurado em 1954 como Sanatório do Estado de Minas Gerais, o hospital passou a integrar a Fhemig em 1977. Na década de 1980, foi renomeado Hospital Eduardo de Menezes e expandiu seus serviços para incluir o atendimento a pacientes com HIV/Aids, tornando-se referência em doenças infectocontagiosas.

Atualmente, o HEM conta com mais de 700 servidores e oferece assistência especializada em infectologia, dermatologia sanitária, adequação de gênero, além de atuar em pesquisa, formação e capacitação profissional. O ambulatório desempenha um papel importante no "Programa de Integração Adequada dos Portadores de DST/HIV/Aids" do Ministério da Saúde.

Covid-19

Durante a pandemia de Covid-19, o HEM foi a principal referência no atendimento aos casos na rede estadual pública de saúde, destinando todos os seus leitos para pacientes com suspeita ou confirmação da doença. Entre janeiro de 2020 e março de 2023, o hospital atendeu 4.880 casos suspeitos, dos quais 3.066 foram confirmados.

Em agosto de 2021, o HEM recebeu a “Medalha de Mérito Desembargador Ruy Gouthier de Vilhena”, concedida pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, em reconhecimento aos serviços relevantes prestados à Justiça de Primeira Instância do estado.

Da Redação com Agência Minas