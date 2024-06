MG tem 41 pontos de bloqueios e interdições em estradas na véspera do feriado; veja quais

Nas vésperas do feriado de Corpus Christi, nesta quarta-feira (29), os motoristas que pretendem viajar pelas estradas mineiras devem ficar atentos a 41 pontos de interdição. A informação foi divulgada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG) e pela Polícia Militar Rodoviária, atualizada em tempo real, o mapa detalha ocorrências (confira no final da matéria)

Operação Corpus Christi

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) dá o pontapé inicial na Operação Corpus Christi nesta quarta-feira (29), com foco na fiscalização das rodovias e áreas rurais do estado. O objetivo é combater o uso e tráfico de drogas, além de garantir a segurança dos motoristas através da fiscalização de embriaguez ao volante com bafômetros, radares e drones.

A PMRv estará presente em pontos estratégicos 24 horas por dia, com abordagens sistemáticas e um efetivo de 2 mil policiais militares em mais de 200 pontos espalhados por todo o estado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também entra em campo com uma operação especial para o feriado, contando com cerca de 800 policiais para reduzir acidentes e combater crimes nas rodovias federais do país. A ação terá como alvo principal condutas arriscadas como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, direção sob a influência de álcool, falta de cinto de segurança, transporte inadequado de crianças e uso do celular ao volante.

Dicas para uma Viagem Segura:

Planeje sua viagem: Defina seu roteiro e faça a revisão do seu veículo com antecedência.

Defina seu roteiro e faça a revisão do seu veículo com antecedência. Documentos em dia: Tenha em mãos a documentação do veículo e do condutor, inclusive a carteira de identidade de todos os ocupantes, incluindo crianças e adolescentes.

Tenha em mãos a documentação do veículo e do condutor, inclusive a carteira de identidade de todos os ocupantes, incluindo crianças e adolescentes. Ligue o Disque 191: Em caso de emergência, acione a PRF pelo telefone 191.

Em caso de emergência, acione a PRF pelo telefone 191. Respeite a sinalização: Siga os limites de velocidade e as placas de sinalização.

Siga os limites de velocidade e as placas de sinalização. Cintos de segurança: Utilize o cinto de segurança e garanta que todos os passageiros também o façam.

Utilize o cinto de segurança e garanta que todos os passageiros também o façam. Cuidado com as ultrapassagens: Ultrapasse apenas em locais permitidos e com as devidas condições de segurança.

Ultrapasse apenas em locais permitidos e com as devidas condições de segurança. Segurança ao ultrapassar veículos maiores: Tenha cautela ao ultrapassar ônibus e caminhões, certificando-se de que há espaço suficiente para a manobra.

Tenha cautela ao ultrapassar ônibus e caminhões, certificando-se de que há espaço suficiente para a manobra. Faróis acesos: Mantenha os faróis acesos durante o dia para aumentar a visibilidade.

Confira os pontos de interdições:

Djhéssica Monteiro