Feira de roupas e acessórios chega a Matozinhos com expositores do Brás e da 25 de Março

A partir desta quarta-feira, 29 de maio, Matozinhos recebe a Feira de Roupas e Acessórios, com a participação de expositores do Brás e da 25 de Março de São Paulo.

O evento será realizado no Espaço Colonial (antigo Talheres e Cia) e promete trazer uma variedade de produtos de moda para a cidade, incluindo jaquetas, moda plus size, moda masculina e feminina, calçados, bolsas, acessórios e até panelas.

A feira será uma excelente oportunidade para os moradores adquirirem produtos a preços acessíveis.

Detalhes do Evento:

Os visitantes poderão encontrar uma ampla gama de produtos, incluindo:

Oportunidade Única

A feira estará na cidade até terça-feira, 4 de junho, oferecendo aos moradores uma semana inteira para explorar e fazer compras.

Os organizadores convidam todos a participar e aproveitar esta oportunidade única de compras e lazer.

Da Redação com Por Dentro de Tudo

