Inverno: estação aumenta riscos de infarto e AVC; veja recomendações

O frio do inverno provoca diversas alterações no corpo, podendo aumentar os riscos para a saúde cardiovascular, como infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC), especialmente em pacientes com doenças cardiovasculares.

Foto: Reprodução Internet

Especialista alerta que a literatura médica indica que temperaturas abaixo de 15°C aumentam significativamente o risco de infarto agudo do miocárdio (IAM) e AVC.

Segundo o especialista, a cada redução de 5°C na temperatura, o risco de morte por doenças cardiovasculares aumenta aproximadamente 5%, e esse risco pode durar várias semanas.

“Estudos recentes envolvendo 5 continentes, 27 países, incluindo o Brasil, e 567 cidades (registros de 1979-2019) demonstraram que o frio aumenta em 33% o risco de morte por infarto ou doença coronariana, 32% para AVC e 37% por insuficiência cardíaca”, relata Dr. Petriz.

Como o frio afeta o coração

O frio afeta o funcionamento do coração por meio de diversas mudanças fisiológicas no organismo, que podem levar a infartos ou AVCs. Segundo o especialista os sensores de temperatura na pele ativados pelo frio intenso desencadeiam respostas fisiológicas para manter a temperatura corporal, causando:

Contração das artérias : Vasoconstrição para conservar o calor, redirecionando o fluxo sanguíneo.

: Vasoconstrição para conservar o calor, redirecionando o fluxo sanguíneo. Aumento da pressão arterial : A vasoconstrição aumenta a demanda de trabalho do coração.

: A vasoconstrição aumenta a demanda de trabalho do coração. Aceleração dos batimentos cardíacos: O corpo tenta garantir um suprimento adequado de sangue e oxigênio.

Essas adaptações aumentam o esforço cardíaco e reduzem o fluxo de sangue e oxigênio para órgãos vitais.

Efeitos prolongados do frio

A exposição prolongada ao frio intenso pode causar:

Espasmos das artérias do coração ou cérebro;

Rompimento de placas de gordura, causando obstrução dos vasos sanguíneos;

Aumento da viscosidade do sangue;

Ativação da inflamação, tanto por ação direta do frio quanto por infecções respiratórias mais comuns no inverno.

Fatores de risco no inverno

Fatores socioeconômicos, como condições de moradia e ocupacionais, aumentam a exposição ao frio e às variações de temperatura. Além disso, os riscos de infarto e AVC são maiores para:

Idosos;

Diabéticos;

Fumantes;

Hipertensos;

Obesos;

Portadores de doenças cardiovasculares.

Esses indivíduos precisam estar atentos ao maior risco em condições de baixas temperaturas.

Recomendações para a saúde cardíaca no inverno

Para prevenir ou reduzir os riscos de infarto e AVC no inverno é recomendado:

Evitar a exposição ao frio intenso : Mantenha-se aquecido ao realizar atividades externas.

: Mantenha-se aquecido ao realizar atividades externas. Preparar-se para o inverno : Realize acompanhamento médico e adote medidas preventivas para a saúde cardiovascular.

: Realize acompanhamento médico e adote medidas preventivas para a saúde cardiovascular. Praticar exercícios : Use roupas adequadas e evite temperaturas abaixo de 14ºC.

: Use roupas adequadas e evite temperaturas abaixo de 14ºC. Evitar exageros : Modere o consumo de comida, sal e álcool.

: Modere o consumo de comida, sal e álcool. Atentar-se à hidratação: Beba líquidos regularmente, mesmo sem sentir sede.

Cuidados adicionais

Revisões médicas regulares são essenciais para garantir boas condições de saúde. Uma alimentação equilibrada com frutas, legumes, grãos integrais e proteínas magras é fundamental. Proteja-se contra o frio com roupas adequadas e mantenha sua casa aquecida.

Mesmo no inverno, é possível ser produtivo e realizar atividades gratificantes, desde que se tomem os cuidados necessários para preservar a saúde e evitar riscos de infarto e AVC.