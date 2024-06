Carambola e saúde renal: mitos e verdades sobre os riscos dessa fruta

A carambola, estrela das saladas e sucos tropicais, é amada por seu sabor adocicado e pela rica fonte de nutrientes. Mas, por trás da sua beleza, surgem rumores de perigos e até mesmo a possibilidade de morte. Será que essa fruta é tão perigosa assim?

Foto: Reprodução/ Internet

Mito ou verdade? A carambola pode matar?

Embora a carambola contenha a caramboxina, uma substância tóxica, é extremamente raro que pessoas saudáveis sofram consequências graves por consumi-la. O verdadeiro risco reside nos indivíduos com insuficiência renal, principalmente na fase avançada da doença.

Em rins saudáveis, a caramboxina é filtrada e eliminada pela urina. Já nos rins comprometidos, a toxina se acumula no sangue, podendo chegar ao sistema nervoso central e desencadear sintomas graves como soluços persistentes, confusão mental, convulsões, coma e, em casos extremos, levar à morte.

Embora o consumo moderado geralmente não cause problemas, casos de intoxicação já foram registrados em indivíduos saudáveis que ingeriram quantidades excessivas da fruta ou do suco. A recomendação é evitar exageros e ficar atento a qualquer desconforto após o consumo.

Para pessoas com insuficiência renal, a carambola pode ser um risco mortal. Seus rins, já comprometidos, não conseguem filtrar a caramboxina de forma adequada, permitindo que a toxina se acumule no organismo e cause estragos no sistema nervoso central. Soluços incontroláveis, confusão mental, convulsões e coma são alguns dos sintomas dessa intoxicação, que pode levar à morte em casos graves.

Orientações para um consumo seguro:

Pessoas com problemas renais devem evitar completamente o consumo de carambola.

Indivíduos saudáveis devem consumir a fruta com moderação.

Fique atento aos sinais do seu corpo: se sentir qualquer desconforto após comer carambola, procure um médico imediatamente.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional de saúde.

Fontes:

Leda Lotaif, médica nefrologista da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN)

Hudson Sousa Buck, pesquisador da USP e professor da Universidade de Mogi das Cruzes

Da redação com Viva Bem