Sobe para 72 o numero de casos de febre oropouche em Minas Gerais

Em apenas dez dias, o número de casos de febre oropouche em Minas Gerais disparou 1.650%, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A explosão na região do Vale do Aço concentra 70 dos 72 casos confirmados no estado, com Coronel Fabriciano (26) e Joanésia (30) liderando o ranking.

Foto: Reprodução

Os dados, divulgados nesta terça-feira (4), revelam que os casos foram identificados entre março e abril deste ano, com análises laboratoriais concluídas em maio.

Na capital mineira, três casos foram confirmados na URS de Belo Horizonte, mas são considerados importados de Santa Catarina.

Confira os municípios com casos confirmados:

Congonhas: 1 caso

1 caso Gonzaga: 1 caso

1 caso Ipatinga: 2 casos

2 casos Coronel Fabriciano: 26 casos

26 casos Joanésia: 30 casos

30 casos Mariléia: 1 caso

1 caso Timóteo: 11 casos

Diante do aumento expressivo, a SES-MG reforça que está monitorando a situação e conduzindo investigações epidemiológicas através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (Cievs-Minas).

Causada por um arbovírus transmitido por mosquitos como o Culicoides paranensis (Maruim), a doença apresenta os seguintes sintomas:

Dor de cabeça

Dor muscular

Dor nas articulações

Náusea

Diarreia

Devido à similaridade com os sintomas da dengue e chikungunya, o diagnóstico preciso depende de avaliação clínica, epidemiológica e laboratorial por profissionais de saúde.

Da redação