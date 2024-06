Sete Lagoas terá em breve seu Centro de Referência do Autismo e Outros Transtornos

Quase tudo pronto para que Sete Lagoas tenha o seu Centro de Referência do Autismo e Outros Transtornos. O imóvel, alugado e reformado pela Prefeitura - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - está quase pronto e, em breve, será inaugurado, contando com uma equipe multidisciplinar para atender pacientes e familiares. Na tarde desta quarta-feira, 5 de junho, o prefeito Duílio de Castro, acompanhado do vereador Pastor Alcides, fiscalizaram as obras do novo espaço.

Foto: Divulgação/ OMSL - ASCOM

Segundo o prefeito Duílio de Castro, trata-se de uma política importante que poucas cidades no Brasil têm. "Em breve estaremos entregando mais esse serviço de saúde à sociedade. Já temos um professor de apoio para cada autista em nossas escolas municipais e esse centro de referência será voltado para o acolhimento e tratamento de autistas e seus familiares. Em breve entregaremos mais essa obra, em uma temática muito bem trabalhada pelo pastor Alcides", disse o prefeito.

"Sua sensibilidade, bom senso, boa administração e evidentemente uma administração humanizada, temos só que agradecer. Minha batalha vem de longas datas. As famílias dos autistas estão ansiosas para que isso aconteça e em seu mandato estamos conseguindo. Já já, permitindo Deus, estaremos aqui inaugurando esta casa, que está sendo muito bem adequada", agradeceu o vereador Pastor Alcides, incansável na luta pelos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a inauguração do Centro de Referência do Autismo está prevista para o fim do mês, e o horário de funcionamento será de segunda a sexta, de 07h às 17h.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM