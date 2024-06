Dia D de vacinação contra poliomielite em Sete Lagoas será no próximo sábado (8)

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - realiza no próximo sábado, 8 de junho, de 8h às 16h, o Dia D de vacinação contra a poliomielite. Cinco unidades de saúde (veja abaixo) ficarão abertas para imunizar crianças de um ano a menores de cinco anos de idade.

O calendário é definido pelo Ministério da Saúde com o objetivo de reduzir o número de crianças não vacinadas e o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, além de reforçar medidas para a erradicação da doença. Em Sete Lagoas a campanha será finalizada no dia 12 de junho (em função do feriado prolongado de Santo Antônio), por isso pais e responsáveis devem ficar atentos já que as doses estão disponíveis em todas as 20 salas de vacinação do município de 8h às 16h30, sendo que em UBS o horário é estendido até às 18h30.

O Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989 e, cinco anos depois, em 1994, recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. No entanto, no ano passado, o país foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC).

O responsável técnico de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Guilherme Menezes, ressalta que a dose de campanha é extra e, por isso, é necessária para todo público-alvo. “Mesmo que a criança esteja com o cartão completo é preciso receber esta nova dose. O Dia D tem o objetivo de alcançar o máximo de pessoas em um curso espaço de tempo”, explica.

DIA D

Sábado, 8h às 16h

UBS LUXEMBURGO: Rua Itambacuri, 182, Luxemburgo - 3776-8394

UBS OROZIMBO MACEDO: R. Cuba, 524, Orozimbo Macedo - 3772-3265

CS VÁRZEA: R. Manoel Corrêa da Cunha, 267 - Várzea - 3774-6464

ESF CDI I: Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534, Indústrias - 3773-4114

CS SANTA LUZIA: Rua Jovelino Lanza, 1.200, Jardim Arizona - 3771-5979

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM