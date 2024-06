Sesc oferece mais de 250 atendimentos oftalmológicos gratuitos em Curvelo

Promovendo a saúde ocular e contribuindo para o bem-estar da comunidade, o MedSesc Oftalmologia, projeto itinerante do Sesc em Minas, estará presente em Curvelo realizando atendimentos entre os dias 12 e 26 de junho. A Unidade Móvel ficará estacionada na Praça da Estação, localizada na avenida Integração Sergio Eugênio da Silva, 94, no Centro, e a previsão é de que sejam feitos aproximadamente 288 atendimentos durante o período.

Foto: Divulgação/ Sesc Minas

Com 11 metros de comprimento, o caminhão conta com uma infraestrutura climatizada e acessibilidade, bem como equipamentos modernos e de alta performance, que permitem a realização de consultas e de cinco tipos de exames oftalmológicos a fim de analisar as condições visuais do indivíduo, detectar possíveis doenças e prevenir para que problemas oculares graves não ocorram.

Além disso, uma equipe qualificada presta atendimentos totalmente humanizados e desenvolve ações de educação em saúde, com foco na prevenção e na promoção da saúde ocular.

Agenda e serviços disponíveis

O MedSesc Oftalmologia é uma iniciativa do Sesc em Minas, em parceria com o a Prefeitura Municipal de Curvelo, e tem como propósito prestar consultas e exames oftalmológicos no município e reduzir a lista de espera para esses atendimentos na cidade.

As consultas serão oferecidas, prioritariamente e de forma gratuita, para a população que aguarda em lista de espera. Os atendimentos ocorrerão de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, e serão disponibilizados os seguintes serviços:

Consultas oftalmológicas

Exames e procedimentos de tonometria computadorizada (para diagnóstico do glaucoma)

Exame de autorrefração computadorizada (para aferição do grau)

Exame de refração (para confirmação de grau)

Exame de fundo de olho (avaliação da retina)

Biomicroscopia (para identificação de catarata e outros processos inflamatórios)

Sobre o MedSesc Oftalmologia

Desde 2006, a Unidade Móvel itinerante MedSesc Oftalmologia tem desempenhado um papel fundamental na promoção do cuidado com a saúde ocular. Com atendimentos conduzidos por profissionais qualificados, o foco está no diagnóstico e no controle de diversas doenças do aparelho visual. A unidade móvel possui uma infraestrutura moderna, proporcionando atendimentos confortáveis e seguros. Atualmente, o Sesc Minas conta com três unidades do MedSesc Oftalmologia, que percorrem diversas cidades mineiras ao longo do ano.

SERVIÇO

MedSesc Oftalmologia em Curvelo Quando: de 12 a 26 de junho; de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 15h30 Onde: Praça da Estação (Av. Integração Sergio Eugênio da Silva, 94, Centro) Para quem: pacientes triados pela Secretaria Municipal de Saúde (conforme lista de espera do SUS) de Curvelo.



Sesc Minas - ASCOM