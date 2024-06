Campanha de vacinação contra a poliomielite é prorrogada até 30 de junho em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas, em consonância com o Ministério da Saúde, prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação c...

Neste Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho, a Fundação Hemominas em Sete Lagoas se une à campan...

A adesão a um estilo de vida ativo, com exercícios frequentes, é altamente benéfica para a saúde. No entanto, o rec...

Promovendo a saúde ocular e contribuindo para o bem-estar da comunidade, o MedSesc Oftalmologia, projeto itinerante do ...

No Dia Nacional do Teste do Pezinho, destacamos a importância desse exame fundamental para a saúde dos recém-nascidos...