Sete Lagoas não está mais em surto de dengue, zika e chikungunya há mais de um mês

No fim de maio, Sete Lagoas deixou, oficialmente, o quadro de epidemia de arboviroses (dengue, zika e chikungunya). Esta semana, no entanto, um site da cidade, erroneamente, afirmou que a cidade "enfrenta um surto significativo dengue". Tal informação não procede, tendo em vista os dados recentes de casos suspeitos e confirmados. O Decreto 7.245, de 27 de maio de 2024, revogou o Decreto 7.174, de 30 de janeiro de 2024, que declarava "situação de emergência em saúde pública no Município de Sete Lagoas em razão do cenário epidemiológico de doenças infecciosas virais (arboviroses)".

Imagem Ilustrativa

Segundo dados oficiais da Vigilância Epidemiológica Municipal, foram 109 casos de dengue na 19ª semana (05 a 11/05), 86 casos na 20ª semana (12 a 18/05), 51 casos na 21ª semana (19 a 25/05), 38 casos na 22ª semana (26/05 a 01/06) e apenas sete na 23ª (02 a 08/06). Já a chikungunya registrou 74 casos na 19ª semana, 42 casos na 20ª semana, 33 casos na 21ª semana, oito casos na 22ª semana e quatro na 23ª.

Além do fim do período chuvoso, que contribui para a redução dos focos do Aedes aegypti, a Prefeitura de Sete Lagoas seguiu atuando diariamente com os trabalhos de combate ao pernilongo causador das arboviroses, com a realização de dezenas de mutirões de limpeza, contratação de mais agentes de combate a endemias e dos cronogramas de bloqueios em áreas de matas, córregos e lagoas, além da aquisição de mais equipamentos. O resultado veio já no início de maio e se manteve em queda nas semanas seguintes.

"Até o momento o município teve 16.245 casos suspeitos de chikungunya, com 3.260 resultados positivos e 15 óbitos. A dengue soma 12.337 casos suspeitos, sendo 866 positivos e quatro óbitos. Já a Zika soma 44 notificações sem nenhum caso positivo", revela a superintendente geral de Promoção e Vigilância em Saúde do Município, Maitê Rodrigues. Não há óbitos por chikungunya registrados no Município desde o dia 5 de abril e por dengue desde o dia 22 de abril.

Taxa de incidência de casos suspeitos de DENGUE nas últimas 4 semanas epidemiológicas por 100.000 habitantes:

Sem 20 (12/05/2024 a 18/05/2024 ): 35,25 pacientes. (86 casos)

Sem 21 (19/05/2024 a 25/05/2024 ): 20,9 pacientes. (51 casos)

Sem 22 (26/05/2024 a 01/06/2024 ): 15,57 pacientes. (38 casos)

Sem 23 (02/06/2024 a 25/06/2024 ): 2,86 pacientes. (7 casos)

Taxa de incidência de casos suspeitos de CHIKUNGUNYA nas últimas 4 semanas epidemiológicas por 100.000 habitantes:

Sem 20 (12/05/2024 a 18/05/2024 ): 17,21 pacientes. (42 casos)

Sem 21 (19/05/2024 a 25/05/2024 ): 13,52 pacientes. (33 casos)

Sem 22 (26/05/2024 a 01/06/2024 ): 3,27 pacientes. (8 casos)

Sem 23 (02/06/2024 a 25/06/2024 ): 1,63 pacientes. (4 casos)

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas