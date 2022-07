Saiba o que acontece com seu corpo quando você come pão todos os dias

Embora os carboidratos tenham uma má reputação, eles não são tão inimigos da saúde, então, ao ponto de você cortá-los completamente. Muitas pessoas não sabem, mas os carboidratos estão entre as melhores fontes de energia para os trilhões de células que compõem nosso corpo.

Foto: Reprodução Internet

Então, não importa a maneira como você corta pão, quer você coma durante o café da manhã, almoço, café da tarde ou jantar. O pão é um alimento que faz parte da dieta ocidental há muitos anos.

De tempos em tempos, sua popularidade acabou baixando um pouco, como vimos online. Especialmente entre as pessoas que fazem dieta com baixo teor de carboidratos. É por isso que nosso querido pão não é mais tão desejado.

Mas aí vem a pergunta: é tão ruim comer pão com frequência? Bem, pode aumentar sua glicemia, então se você tem uma tendência a ter diabetes ou já tem a doença, não é recomendável que você coma pão branco todos os dias, não.

Pode aumentar a glicemia

Isso vai acontecer porque aumentará o nível de açúcar no sangue, então opte por pães inteiros. As altas quantidades de carboidratos simples em grãos refinados são absorvidas na corrente sanguínea muito mais rápido do que os carboidratos mais complexos no trigo integral.

Isso levará a um rápido aumento do açúcar no sangue. E de acordo com a Harvard Health, os picos de açúcar causados pelo consumo de alimentos com alto índice glicêmico podem aumentar ainda mais os riscos de diabetes, ganho de peso e doenças cardiovasculares também.

Pode engordar

Carboidratos simples (como os do pão branco), é conhecido por não encher o estômago, por isso é muito mais fácil comer vários deles ao longo do dia antes das refeições principais. Fique ligado! Você deve comer pães brancos com moderação, especialmente se você não quiser ver o aumento da barriga e dos quadris.

Pode danificar o microbioma

Quando você consome pão branco e não tem uma dieta equilibrada com outros alimentos, como cereais (ou produtos integrais) para criar estabilidade, isso pode causar desequilíbrios no microbioma. E o que é isso? Bem, estamos falando de nada além da colônia de bactérias no intestino.

Como ter um microbioma saudável e eficiente é repleto de benefícios para a vida, desde a melhoria da saúde mental até a redução do risco de doenças cardíacas, é melhor evitar esse consumo demais.

Você pode adicionar vitaminas e minerais à sua dieta

Não podemos ver o pão como uma escolha de sua dieta negativa, afinal, ainda é um alimento precioso que é super rico em propriedades nutricionais importantes.

Em outras palavras, contém: fósforo; zinco; proteínas; cálcio; fibras minerais e sais. Tudo isso é necessário para o nosso corpo diariamente! Vê como é o equilíbrio de tudo?

Vai alimentar seu corpo e mente com carboidratos

Nosso cérebro funciona alimentando-se principalmente de glicose. Esta é a forma mais simples de carboidrato. Uma fatia de pão tem aproximadamente 15 g de carboidratos. Comer algo assim diariamente pode trazer muitas vantagens para você e até melhorar suas atividades diárias.

Em geral, acreditamos que é uma boa maneira de tomar as coisas é ver que comer pão integral e pão branco de forma equilibrada, ou seja, com moderação, não vai sabotar sua dieta ou sua vida.

Da Redação com Rede Brasil News