Sabia que uma fatia de limão no carro pode aumentar sua segurança? Veja aqui

Saídas alternativas são capazes de solucionar diversos problemas e transtornos comuns no dia a dia. Você sabia que deveria colocar uma fatia de limão no carro ou dentro de qualquer veículo que vai dirigir por um longo tempo?

Foto: Beleza e Saúde

Pois é, o motivo não está apenas ligado ao frescor do ambiente interno ou ao relaxamento. Essa dica pode ser bastante útil no seu caso e para muitas outras pessoas.

Limão no carro? Entenda para que serve essa dica



Primeiramente, saiba que as frutas cítricas como o limão têm o poder de purificar o ar e revigorar as pessoas. Contanto, a fatia de limão no carro não tem a finalidade de se aproveitar do aroma da fruta. Ou seja, você não precisa do limão para perfumar o automóvel ou para dar mais frescor ao seu momento na direção.

O que o limão no carro faz é ajudar o motorista a não fechar os olhos quando está cansado. Em outras palavras, se você vai dirigir em uma viagem ou por longas horas, a fatia do limão vai te ajudar a ficar acordado e disposto.

Por que o limão ajuda a ficar acordado?



Diferente do que você estava imaginando, a fatia de limão no carro não está ali para ficar de enfeite. Ela serve como alimento, ou seja, se você sentir o cansaço bater, coma o limão que está no veículo.

Assim, o efeito do limão no corpo pode ser comparado ao da cafeína, por exemplo. Porém, não se deve abusar do cansaço, já que em altos níveis ele vencerá qualquer substância que seja ingerida.

Por isso, sempre descanse antes de pegar estrada ou de dirigir por muito tempo. Por segurança, mantenha o limão no carro e coma-o sempre que sentir que a fadiga chegou. Aproveite para tomar uma xícara reforçada de café antes de dirigir. Tudo isso vai ajudar a prevenir acidentes por conta do sono ou da desatenção.

Da Redação com ECB