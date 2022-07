Dica importante: saiba como beber água do jeito certo

Talvez você não saiba, mas nosso corpo é composto por quase 65% de água! Então, já parou para pensar o que acontece se você não sabe como beber água do jeito certo?

De uma coisa você pode ter certeza: pessoas que não bebem água de forma correta podem comprometer a forma como o próprio corpo funciona.

Foto: Reprodução Internet

Por isso, no texto de hoje, vamos mostrar para você como se hidratar da forma correta, quais são os benefícios do consumo de água e os prejuízos da falta de água para o corpo! Além disso, vamos falar da relação entre beber água do jeito certo, emagrecer e resolver problemas no estômago!

Legal né? Então vem com a gente e aprenda mais sobre como beber água!

Por que é importante saber como beber água do jeito certo?

Cada célula do nosso corpo precisa de água para funcionar bem. Assim, se hidratar é fundamental para manter todo o equilíbrio do corpo. E, ao fazer isso do jeito certo, você vai evitar e tratar muitos problemas que incomodam você no dia a dia!

Então, fica a dica: tenha sempre uma garrafinha de água por perto para repor o líquido que você perdeu durante o dia.

Benefícios de beber água



Beber água traz muitos benefícios, entre eles, estão:

- Regula a temperatura do corpo, como por exemplo, quando transpiramos ao fazer um exercício;

- Controla a pressão arterial, assim o sangue flui melhor no corpo;

- Previne câimbras,

- Protege o sistema renal, pois a água passando previne as pedras nos rins;

- Aumenta o desempenho físico;

- Protege os olhos do ressecamento;

- Hidrata a pele e o cabelo.

Como beber água da forma correta?



E se eu te disser que existe uma forma de calcular o quanto de água que você precisa beber por dia, você acreditaria? Sim, é possível ter uma noção da quantidade de água de que o seu corpo precisa. Mas não para por aí!

Também é possível saber qual o melhor horário para isso e quais as formas mais eficazes!

Qual a quantidade certa de água por dia?



Cada organismo tem necessidades diferentes, logo, a quantidade de água que temos que beber por dia depende do peso, da temperatura ambiente, da umidade e do tipo de trabalho que a pessoa exerce.

Mas como o trabalho pode interferir nessa situação? Imagine alguém que trabalhe embaixo do sol, no ambiente quente e transpira o dia inteiro. Agora pense em alguém que trabalhe dentro de um escritório com ar condicionado.

As duas pessoas não perdem água do corpo na mesma intensidade, assim, possuem necessidades diferentes de repor a água no corpo.

Agora você deve estar se perguntando: mas então como saber qual a quantidade de água que devo beber?

Como saber a quantidade de água que devo beber?



Se você quer saber a quantidade de água que o seu corpo precisa, basta pegar o seu peso e dividir por 8. Assim, o resultado indicará a quantidade de copos de 300ml que você deve tomar ao longo do dia.

Suponha que o peso de Maria seja 65kg. Para saber a quantidade de água necessária, fazemos 65 ÷ 8, cujo resultado é aproximadamente 8. Assim, Maria teria que tomar 8 copos de água durante o dia.

Esse cálculo é importante para ter uma base sobre o quanto seu organismo precisa para se manter bem. Porém, beber mais água que o indicado para seu corpo não tem problema. O problema surge ao tomar menos que o ideal. Fique atento!

Beber água em jejum faz bem?



O ideal é beber 2 copos de água de 300ml em jejum pela manhã. Uma vez que, durante o sono, nosso corpo consome água para manter atividades que nos deixam vivos, como a respiração, atividade do cérebro e batimentos cardíacos. Além disso, beber água em jejum tem vários benefícios, entre eles estão:

- Hidratar a pele;

- Renovar as células do corpo;

- Ativar o sistema de defesa do corpo para evitar infecções, principalmente a infecção urinária;

- Limpar o intestino para absorver nutrientes ao longo do dia;

- Facilitar a eliminação das fezes;

Quais os horários certos para beber água?



Como você viu acima, não temos como negar que beber água é sempre importante. Porém, há certos horários que não se deve tomar água e nenhum líquido. Venha entender o porquê!

Tomar líquidos em horários próximos das refeições ou junto com elas não é indicado. Mas isso tem uma justificativa! É que 40% da digestão de carboidratos acontece na boca através da saliva.

Dessa forma, ao tomar líquidos junto com os carboidratos, não terá produção de saliva o suficiente para molhar o alimento e fazer a digestão.

Além disso, com água ou outros líquidos, a comida desce mais rápido, sendo mal digerida. E a má digestão, por sua vez, pode causar desde um refluxo até uma gastrite.

O indicado é tomar água ou qualquer outro líquido meia hora antes das refeições ou duas horas após as refeições.

Como beber água para emagrecer?



Se você quer emagrecer, a água vai ser uma ótima aliada para ajudar você nesse processo. A água sozinha não emagrece, mas contribui com processos do corpo que fazem parte do emagrecimento.

Ao estar hidratado, os órgãos funcionam bem e, por consequência, a digestão também melhora. Beber água também diminui a sensação de fome, pois ocupa um espaço no estômago, de modo que possamos ter autonomia para escolher ou não um alimento.

Além disso, ao tomar água, você vai sentir mais vontade de urinar e, com isso, ocorre a eliminação de líquidos que não são mais necessários no corpo e são renovados.

Como beber água para melhorar problemas no estômago?



Se você tem problemas no estômago, como gastrite, refluxo ou azia, beber água morna com limão pela manhã pode ajudar você. Ao beber água ao acordar, o corpo dilui o suco gástrico e o conduz para fora do estômago e, assim, reduz a acidez.

Sintomas e riscos da desidratação



Você sabia que não se deve esperar sentir sede para tomar água? Isso se justifica por um motivo: a sede é um sinal de que o corpo já está desidratado. A desidratação pode causar:

- Dores crônicas;

- Boca seca;

- Ressecamento da pele;

- Câimbras;

- Cansaço.

Da Redação com Equipe Eurekka