O que fazer quando a pressão está alta; porque a pressão fica alta? Saiba aqui

Quando a pressão está alta, acima de 14 por 9, é acompanhada de outros sintomas como dor de cabeça muito forte, enjoo, visão embaçada, tonturas e se tem o diagnóstico de pressão alta, deve-se:

- Tomar o remédio indicado pelo cardiologista para situações de SOS;

- Ir ao pronto-socorro se não melhorar em 1 hora, porque pode ser uma situação de emergência médica.

- No entanto, quando não se é hipertenso e a pressão está alta, sem nenhum outro sintoma o aconselhado é tentar relaxar um pouco e esperar 1 hora para medir a pressão novamente.

Foto: Getty Images

Se depois disso, a pressão continuar alta deve-se marcar uma consulta com um cardiologista o quanto antes, porque isso pode indicar um quadro de hipertensão que pode necessitar de tratamento com medicamentos para regular a pressão, indicados pelo cardiologista. Entenda melhor como é feito o diagnóstico da pressão alta.

Porque a pressão fica alta



A pressão alta é mais comum em pessoas com hipertensão, que surge quando o sangue tem maior dificuldade para passar pelas artérias, o que normalmente acontece devido ao acúmulo de placas de gordura em seu interior.

No entanto, ter pressão alta por um curto período de tempo é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, e em qualquer idade, especialmente após situações como:

- Receber uma má notícia;

- Ficar muito emocionado;

- Fazer uma grande refeição;

- Fazer um esforço físico muito intenso.

Dessa forma, ter um pico de pressão alta ocasionalmente não é preocupante e, geralmente, é facilmente controlável, especialmente quando a pessoa é aparentemente saudável. Porém, se a pressão alta for muito constante é importante consultar um clínico geral para avaliar as chances de se ter hipertensão. Saiba mais sobre a hipertensão e porque surge.

Pessoas que sofrem com hipertensão devem ainda aferir a pressão arterial periodicamente na farmácia, além de tomar os medicamentos receitados pelo médico e manter os hábitos saudáveis, como fazer uma alimentação pobre em sal e em gordura, e praticar regularmente exercício físico leves a moderado.

Veja um exemplo da melhor dieta para ajudar a regular a pressão arterial.

O que fazer para controlar a pressão alta



Para controlar a pressão alta, evitando suas complicações, o hipertenso deve medir a pressão arterial pelo menos 1 vez por semana, anotando seus valores para mostrar ao cardiologista nas consultas seguintes. Assim o médico consegue ter uma melhor percepção de como a pressão se comporta e pode indicar o tratamento mais adequado.

No entanto, outras atitudes igualmente importantes e que devem ser adotadas para ajudar a controlar melhor a pressão são:

- Emagrecer, mantendo o peso ideal;

- Fazer uma dieta com pouco sal;

- Praticar exercícios físicos; veja como controlar a hipertensão com atividade física.

- Deixar de fumar, se for o caso;

- Evitar ambientes estressantes;

- Tomar sempre o medicamento que o médico indicar.

Um tratamento caseiro eficaz para controlar a pressão alta é o suco de laranja com berinjela. Deve-se bater no liquidificador meia berinjela com 1 copo de suco natural de laranja e coar a seguir. É recomendado beber este suco todas as manhãs, no café da manhã.

Da Redação com Tua Saúde