Aprenda uma receita prática de massa bolonhesa para comemorar o Dia dos Pais

O Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto, promete ser mais otimista do que o do ano passado, uma vez que o comércio retomou suas atividades por completo. Tanto é que 68% dos brasileiros têm intenção de presentear o pai – alta de 9% em comparação com 2021. Os dados de uma pesquisa da All in e da Opinion Box ainda aponta que 31% pretendem gastar entre R$ 101 e R$ 200 com o mimo.

Foto: Reprodução Internet

Mais que presentes, no entanto, o Dia dos Pais inclui comemorações. Celebrar a data ao lado deles é tradição para parte dos brasileiros. O momento costuma ser festejado com um almoço de domingo que, mais do que alimentar, fortalece os laços de amor e união e cria memórias que passam de geração para geração.

Quem não quiser fazer feio no próximo dia 14 de agosto, a dica é apostar em um belo prato de massa – o tipo de cardápio que dificilmente desagrada os mais variados gostos.

Massa bolonhesa

Prática, a receita tem tudo para surpreender os pais. Além disso, é possível aproveitar para incluí-los no preparo, onde cada vez mais homens estão se encontrando para saborear melhor os momentos em família. Confira o passo a passo no vídeo. Os detalhes da receita, por sua vez, estão logo abaixo.

Ingredientes

– 1 pacote de massa caseira Pappardelle

– 500g de guisado

– 1 colher (sopa) de óleo

– 2 colheres (sopa) de manteiga

– 1/2 cebola picada

– 2/3 de xícara (chá) de cenoura picada

– 200g de bacon picado

– 1 talo de salsão picado

– 1 litro de caldo de legumes

– 1 xícara (chá) de vinho branco seco

– 1 lata de tomate pelado (com o líquido)

Modo de preparo

1. Comece preparando o molho bolonhesa. Leve uma panela ao fogo médio e frite o bacon. Retire o excesso de gordura e, nessa mesma panela, junte o óleo e a manteiga;

2. Quando estiverem quentes, refogue a cebola, mexendo até ficar transparente;

3. Adicione a cenoura e o salsão picados. Refogue por mais 2 minutos, mexendo sempre;

4. Junte a carne moída. Tempere com sal e pimenta-do-reino e noz moscada à gosto. Mexa bem para ajudar a desgrudá-la e deixá-la bem soltinha. Deixe no fogo até que a carne perca a cor rosada;

5. Adicione o vinho, misture e deixe cozinhar até evaporar bem o álcool;

6. Baixe o fogo e junte a lata de tomate pelado. Misture e deixe cozinhar entre uma e duas horas em temperatura baixa, com a panela semiaberta e mexendo ocasionalmente;

7. Quando o molho começar a secar, acrescente o caldo de legumes pouco a pouco. Em seguida, está na hora de preparar o macarrão;

8. Quando a água estiver fervendo, coloque sal e acrescente a massa, cozinhando conforme instruções da embalagem.

Agora é só servir e se deliciar!

da Redação com GauchaZH