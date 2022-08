Aftas frequentes: veja as principais causas e o que fazer

As aftas recorrentes, ou estomatite aftosa, correspondem a uma pequena lesão que pode surgir na boca, língua ou garganta e tornar o ato de falar, comer e engolir bastante desconfortável. A causa da afta não é muito bem esclarecida, porém algumas situações podem favorecer o aparecimento das aftas, como imunidade baixa, consumo de alimentos muito ácidos ou feridas provocadas pelos aparelhos dentários, por exemplo.

Além disso, a ingestão de alguns medicamentos, situações de estresse, problemas gástricos e a acidez do estômago também podem causar aftas na boca.

Foto: Reprodução Internet

1. Uso de aparelhos dentários



É normal o surgimento de aftas quando se coloca o aparelho ortodôntico devido à pequenos traumas que ocorrem devido ao atrito entre o aparelho e a mucosa da boca. Apesar de causar grande desconforto, a higienização bucal não deve ser interrompida.

O que fazer: É recomendado ir ao dentista para que se possa associar o surgimento da afta ao uso de aparelhos. Pode ser indicado pelo médico usar resinas ou ceras de proteção de higienizar corretamente a lesão, evitando, assim, infecções.

2. Deficiências nutricionais



A deficiência de zinco, ferro, folato e vitamina B12 podem favorecer o aparecimento de aftas. Entenda para que serve a vitamina B12.

O que fazer: Para suprir a necessidade diária de zinco, ferro, folato e vitamina B12 é importante consumir mais alimentos de origem animal, como carnes, leite e ovos, por exemplo, com a orientação de um nutricionista.

3. Genética



Quando pessoas da família possuem aftas, é provável que haja também o desenvolvimento de aftas ao longo da vida, pois há uma predisposição genética.

O que fazer: Não há como controlar fatores genéticos, mas existem maneiras para diminuir as chances, como evitar comer frutas ácidas, como abacaxi, e alimentos apimentados, pois podem irritar a mucosa da boca e facilitar o aparecimento das aftas. Saiba 5 dicas infalíveis para curar aftas.

4. Mordida na língua ou na bochecha



As mordidas tanto na língua quanto na bochecha podem favorecer ao aparecimento de aftas, o que pode tornar ações simples, como falar, engolir e mastigar, difíceis e dolorosas.

O que fazer: Para cuidar das aftas, podem ser aplicadas pomadas no local, como a Omcilon, ou pode ser feito bochecho com chá de barbatimão, já que essa planta possui propriedades antissépticas e cicatrizantes. Veja quais são as melhores formas caseiras de tratar a afta.

5. Fatores psicológicos



O estresse e a ansiedade, por exemplo, podem diminuir as funções do sistema imune, aumentando as chances de infecção. Além disso, pode haver ressecamento da mucosa da boca, o que pode favorecer o aparecimento das aftas.

O que fazer: É importante buscar maneiras de controlar o estresse e a ansiedade, como por exemplo descansar e praticar exercícios físicos. Veja quais são os 7 passos para controlar o estresse.

6. Doença celíaca



A doença celíaca é um distúrbio gastrointestinal caracterizado pela intolerância ao glúten. A doença celíaca não causa afta, mas pode ser um sinal da doença, devendo ser tratada.

O que fazer: Quando forem identificados os sintomas da doença celíaca, é importante ir a um nutricionista para que seja estabelecida uma dieta livre de glúten. Saiba como identificar e tratar a doença celíaca.

7. AIDS



Assim como na doença celíaca, a afta pode ser um indicativo de AIDS, no entanto, nessa doença as aftas são mais frequentes, são maiores e demoram muito tempo para cicatrizar, já que o sistema imunológico está comprometido.

O que fazer: Nos primeiros sintomas de AIDS, é importante buscar orientação de um infectologista ou clínico geral para que o tratamento seja iniciado de imediato. Saiba quais são os principais sintomas da AIDS e como é feito o tratamento.

Quando ir ao médico



É importante ir ao médico quando:

- As aftas são muito grandes;

- O aparecimento de aftas é muito frequente;

- As aftas demoram para desaparecer;

- Começam a surgir lesões nos lábios;

- A dor ao engolir ou mastigar não passa mesmo com o uso de analgésicos.

Quando houver o aparecimento de qualquer um desses sintomas é importante ir ao médico para que possa ser identificada a causa e iniciado o tratamento, pois pode significar condições mais graves como Doença de Crohn, Síndrome do intestino irritável e até mesmo AIDS.

Como eliminar as aftas definitivamente

Geralmente, as aftas desaparecem naturalmente em cerca de 1 a 2 semanas, no entanto, o uso de remédios caseiros pode acelerar a sua cicatrização. Alguns exemplos são:

- Fazer bochechos de água morna e sal cerca de 3 vezes por dia, pois o sal tem propriedades antissépticas, mantendo a região da afta limpa e acelerando a cicatrização. Para fazer este remédio caseiro basta adicionar 1 colher de chá de sal grosso em 1 copo de água morna e mexer bem;

- Colocar uma pedrinha de gelo sobre a afta ajuda a aliviar a dor e a inflamação;

- Passar um pouquinho de mel na afta com a ajuda de um cotonete, pois o mel tem ação cicatrizante.

Além disto, é importante evitar comer alimentos ácidos ou condimentados enquanto a afta não tiver desaparecido, como limão, kiwi e tomate, por exemplo, e fazer bochechos com um antisséptico bucal todos os dias e manter uma boa higiene oral diariamente.

Da Redação com Tua Saúde