Prefeitura de Sete Lagoas anuncia programa para doação de medicamentos

Será lançado pela Prefeitura de Sete Lagoas um programa de doação de medicamentos, incluindo amostras grátis, após novos entendimentos e legislações que regulamentaram este tipo de ação. O projeto é apoiado por secretarias do executivo municipal.

Foto: Agência Brasil / ilustração

Com o nome provisório de "Farmácia Solidária", o projeto será um serviço complementar à assistência farmacêutica, com foco social, oriunda de lei do ano de 2020. A nova legislação permite também que entidades privadas ou associações possam realizar o manejo das doações, como a Associação das Voluntárias do Hospital Municipal (AVHOM), Associação das Voluntárias do Hospital Nossa Senhora das Graças (AVOSG), e a Farmácia do Bem.

Além destes entes, a prefeitura já estrutura o seu programa de doações, que utilizará a estrutura das farmácias do município. "As sete farmácias distritais e a Assistência Farmacêutica do município serão pontos de coleta dos medicamentos doados e vencidos. Já as dispensações dos medicamentos serão centralizadas na Assistência Farmacêutica e sua disponibilização aos usuários ficará condicionada ao efetivo recebimento das doações", afirma a chefe da Coordenação da Assistência Farmacêutica de Sete Lagoas Evelin Mayla.

Os medicamentos provenientes de doação, classificados como aptos após a triagem, serão incorporados ao estoque da Assistência Farmacêutica para controle e descarte.

Ainda não há data nem local para o início do programa gestado pelo poder executivo; enquanto isso, a Prefeitura organiza uma votação pela internet do nome oficial do projeto, VEJA AQUI.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas